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Новогодний Тбилиси с высоты птичьего полета

Главная елка в Тбилиси зажжется 17 декабря

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (757)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201216/250357102/Glavnaya-elka-v-Tbilisi-zazhzhetsya-17-dekabrya.html

Мэр Тбилиси Каха Каладзе посоветовал всем, в особенности детям, в момент зажжения елки обязательно загадать желание

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Главная елка страны зажжется 17 декабря – трансляция торжества будет вестись в прямом эфире.

"17 декабря зажжется главная елка нашей страны. Знаю, что очень много детей ждет этого дня. У всех будет возможность увидеть процесс зажжения елки ​​с экранов телевизоров. Конечно, вы должны загадать желания, которые обязательно сбудутся", – сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Мэрия столицы Грузии раздаёт продукты одиноким старикам и соцнезащищенным семьям
photo: Tbilisi City Hall / FB
Мэрия Тбилиси начала раздачу продуктов одиноким старикам и социально незащищенным семьям

По его словам, в связи с эпидемиологической ситуацией в этом году новогодней деревни не будет и выделенные на нее деньги будут потрачены в помощь социально незащищенным семьям.

"У нас не будет новогодней деревни в этом году, чтобы люди не собирались вместе. Их будет сложно контролировать из-за нынешней эпидемиологической ситуации. Однако средства, которые должны были быть потрачены в этом направлении, идут в помощь семьям и людям, которые больше всего пострадали и нуждаются в нашей поддержке. Мы должны быть настроены оптимистично, чтобы преодолеть все трудности", – сказал Каладзе.

Мэр обещал новогодние концерты 31 декабря, 6 и 14 января, которые также будут транслироваться в прямом эфире.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (757)
Теги:
Новый год, Тбилиси, Грузия


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