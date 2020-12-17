Главная елка Тбилиси зажглась на проспекте Руставели

Из-за пандемии коронавируса празднование Нового года пройдет значительно скромнее, чем в прошлые годы

ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Главная новогодняя елка столицы зажглась перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели.

Присутствовавший на мероприятии мэр Тбилиси Каха Каладзе извинился перед гражданами, особенно перед детьми, за то, что большинство из них не смогли посетить мероприятие по зажжению рождественской елки из-за пандемии.

Из-за пандемии коронавируса празднование Нового года пройдет значительно скромнее, чем в прошлые годы.

В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

В период 24 декабря – 2 января по всей Грузии будут работать торговые центры, открытые и закрытые ярмарки, восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта.

С 3 по 15 января по всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения. Все ограничения восстановлены.

В период 16 января - 31 января восстанавливается работа городского и междугородного транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков (кроме выходных).