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Новогодняя иллюминация на площади Свободы. Импровизированная елка - огромная светящаяся гирлянда на статуе Святого Георгия

Каладзе: ограничения в Грузии могут смягчить

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (445)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201218/250380880/Kaladze-ogranicheniya-v-Gruzii-mogut-smyagchit.html

На 31 декабря, а также 6 и 14 января в Тбилиси намечено проведение трех праздничных концертов, посмотреть которые можно будет по телевидению

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. До 24 декабря Межведомственный координационный совет проведет ряд заседаний, на которых решится вопрос о переносе начала так называемого "комендантского часа" с 21 на 23:00, об этом после церемонии зажжения главной Рождественской елки города заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В стране в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта, торговых центров, спортзалов и большинства магазинов.

Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
© Sputnik / STRINGER
Главная елка Тбилиси зажглась на проспекте Руставели

"Что касается "комендантского часа", когда с 21:00 ограничивается передвижение по городу, то до 24 декабря состоится ряд заседаний Координационного совета, на которых будет рассмотрен вопрос о целесообразности переноса "комендантского часа", например, на 23:00 или 24:00. Сегодня освещение будет гореть всю ночь, а с завтрашнего дня, когда начнется "комендантский час", все, кроме елки, будет выключено", – сказал Каха Каладзе.

Как отметил мэр Тбилиси, на 31 декабря, а также 6 и 14 января в городе намечено проведение трех праздничных концертов. Мероприятия направлены как для поднятия настроения населения, так и для поддержки деятелей культуры.

"Что касается новогодних концертов, как зажжения елки, то они также будут транслироваться в прямом эфире, где у населения нашей страны будет возможность послушать различных звезд эстрады", – сказал Каладзе.

Градоначальник назвал также сумму, которую выделили на покупку иллюминации и новогодней елки – 700 тысяч лари (215 тысяч долларов).

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (445)
Теги:
Новый год 2020, Новый год, Каха Каладзе, Тбилиси


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