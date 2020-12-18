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Район Абанотубани и вид на крепость Нарикала и старые дома в историческом центре Тбилиси

В Грузии назвали победителей конкурса пьес "Жизнь Марии Склодовской-Кюри"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Культурная жизнь Грузии (2202)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201218/250385806/V-Gruzii-nazvali-pobediteley-konkursa-pes-Zhizn-Marii-Sklodovskoy-Kyuri.html

Сделать науку не скучной, а интересной, зрелищной и читабельной - к этому стремились авторы конкурса "Жизнь Марии Склодовской-Кюри" в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Имена победителей конкурса пьес "Жизнь Марии Склодовской-Кюри", который проходил в рамках образовательного проекта "Наука – капитан", назвали в столице Грузии.

В 2020 году Грузия впервые присоединилась с проектом "Наука - капитан" к Европейской ночи исследователей. Это общеевропейское публичное мероприятие, призванное укрепить общественное признание исследователей и стимулировать интерес к исследовательской карьере, особенно среди молодежи. 

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© REUTERS / Caitlin Ochs
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Грузинский проект "Наука - капитан" представляет науку как часть повседневной жизни всех слоев общества. Лекции в рамках этого проекта для всех желающих ведут профессиональные искусствоведы.

Как сообщают в министерстве образования, науки, культуры и спорта, победительницей конкурса "Жизнь Марии Склодовской-Кюри" стала автор пьесы "Пока напишется история" Лика Глурджидзе. Ее наградили денежным призом. На втором призовом месте оказался Гуга Мгеладзе с пьесой "Экзамен", а на третьем - Элене Шалуташвили с произведением "Жизнь – сказка".

В состав жюри, которое оценило 13 конкурсных пьес, вошли драматург, доктор химических наук, профессор Реваз Клдиашвили, режиссер, профессор Государственного университета театра и кино Георгий Маргвелишвили, а также молодой драматург и писатель Давид Габуния.

В конкурсе пьес могли принять участие молодые авторы в возрасте от 20 до 35 лет. Цель мероприятия - популяризация европейского наследия в Грузии, включение научных тем в сферу искусства, создание пьес и постановок, рассказывающих о жизни известного ученого, выявление молодых и пока неизвестных драматургов и продвижение их творчества.

Мария Склодовская-Кюри (1867—1934) — польская и французская ученая-экспериментатор (физик, химик), педагог, общественный деятель. Удостоена Нобелевских премий по физике (1903) и по химии (1911), является первой женщиной — нобелевским лауреатом в истории и первым дважды нобелевским лауреатом в истории. Участвовала в создании Институтов Кюри  в Париже и в Варшаве. Совместно с мужем, Пьером Кюри, и Анри Беккерелем является первооткрывателем радиоактивности. 

Темы:
Культурная жизнь Грузии (2202)


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