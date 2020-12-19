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Новогодняя иллюминация на проспекте Руставели

Мэрия Тбилиси решила не отключать новогоднее освещение в ночное время

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Темы:
Новый год 2021 (13)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201219/250397891/Meriya-Tbilisi-reshila-ne-otklyuchat-novogodnee-osveschenie-v-nochnoe-vremya.html

По словам градоначальника, новогоднее освещение видят все те, кто на первой линии борются с эпидемией и находятся в большом стрессе, и оно дает им надежду

ТБИЛИСИ, 19 дек - Sputnik. Мэрия Тбилиси решила не отключать новогоднее освещение после 21:00, когда в городе действует ограничение на передвижение, заявил градоначальник Каха Каладзе в своем прямом эфире на странице Facebook.

Ранее сообщалось, что новогоднее освещение в Тбилиси не будет действовать на время, когда в городе действует запрет на передвижение – с 21:00 до 05:00.

Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
© Sputnik / STRINGER
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото
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"После того, как я выразил желание отключить новогоднее освещение на время ограничений, к нам обратилось много человек с просьбой оставить его. Тогда мы задумались, кто смотрит на освещение во время комендантского часа. Также мы обсуждали эту тему с сотрудниками мэрии и поняли, что это освещение видят те, кто на первой линии борются с эпидемией и находятся в большом стрессе: наши врачи, полицейские, журналисты, сотрудники "Тбилсервиса", а также пожарные, люди, осуществляющие неотложные работы, и семьи жителей Тбилиси, из окон которых виден город полный надежды", – сказал Каладзе.

Новогоднее освещение есть во всех районах Тбилиси, особенно яркое оно в центре города. Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что в связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице в этом году пройдут не так, как обычно. Отменены массовые праздничные народные гуляния, не состоится новогодняя ярмарка.

Темы:
Новый год 2021 (13)
Теги:
Мэрия Тбилиси, Каха Каладзе, Тбилиси, Новый год


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