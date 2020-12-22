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Газокомпрессорная станция, архивное фото

Более четырех тысяч абонентов в Тбилиси в среду останутся без газа

© photo: Sputnik
Тбилиси
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Темы:
Энергетика Грузии (212)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201222/250425688/Bolee-chetyrekh-tysyach-abonentov-v-Tbilisi-v-sredu-ostanutsya-bez-gaza.html

Долгий срок работ связан с хаотичной застройкой территории, по которой проходит газопровод, часть из домов построена прямо над газопроводом, заявили в компании

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Из-за замены газопровода на территории хозяйства фруктовых деревьев более 4 тысяч абонентов в районах Тбилиси Чугурети и Надзаладеви останутся без газа, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Газовые счетчики на улице у жилого дома. Городское газоснабжение
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Полный список улиц, где произойдет отключение, обнародован на сайте компании. Подача газа восстановится 25 декабря с 11:00 по 20:00.

Компания поясняет, что долгий срок работ связан с хаотичной застройкой территории, по которой проходит газопровод, часть из домов построена прямо над газопроводом.

Tbilisi Energy призывает население тех районов, где произойдет отключение, перекрыть подачу газа, чтобы избежать несчастных случаев.

Темы:
Энергетика Грузии (212)
Теги:
Тбилиси, газопровод, газ, Грузия


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