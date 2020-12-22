Более четырех тысяч абонентов в Тбилиси в среду останутся без газа

Долгий срок работ связан с хаотичной застройкой территории, по которой проходит газопровод, часть из домов построена прямо над газопроводом, заявили в компании

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Из-за замены газопровода на территории хозяйства фруктовых деревьев более 4 тысяч абонентов в районах Тбилиси Чугурети и Надзаладеви останутся без газа, говорится в сообщении газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Полный список улиц, где произойдет отключение, обнародован на сайте компании. Подача газа восстановится 25 декабря с 11:00 по 20:00.

Компания поясняет, что долгий срок работ связан с хаотичной застройкой территории, по которой проходит газопровод, часть из домов построена прямо над газопроводом.

Tbilisi Energy призывает население тех районов, где произойдет отключение, перекрыть подачу газа, чтобы избежать несчастных случаев.