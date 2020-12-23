Мэрия продолжает демонтаж незаконно строящихся домов в Тбилиси

"Африка-2" – городская мэрия демонтирует незаконные постройки на государственной земле на этот раз на улице Твалчрелидзе

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В Самгорском районе Тбилиси близ улицы Твалчрелидзе начался демонтаж семи незаконно строящихся домов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы, четыре здания были частично разобраны самими владельцами, и городская инспекция сегодня завершит полный демонтаж оставшихся построек.

Факт незаконного строительства на государственной земле был выявлен городской инспекцией Тбилиси. Соответствующее заявление об их сносе было опубликовано 18 декабря. Поскольку в тот день владельцы-нарушители не находились на месте, для них были вывешены письменные предупреждения о демонтаже.

Согласно закону, владелец незаконной постройки обязан в кратчайшие сроки связаться по указанному телефону и дать обещание самому произвести демонтаж сооружения.

Демонтаж незаконно построенных домов на участках, принадлежащих государству, начался в столице с поселка Африка на окраине Тбилиси, и сопровождался столкновениями между полицией и владельцами построек. Владельцы домов перекрыли дорогу бульдозерам и не давали работникам продолжить снос построек. В результате столкновений было задержано несколько человек, но часть построек тогда удалось снести.

В мэрии города заявили, что время для демонтажа было выбрано правильно – строительство домов еще не было завершено и в них никто не проживал.