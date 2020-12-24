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Обновленный проспект Ильи Чавчавадзе. Автомобильная пробка в час пик

Легковым автомобилям в Тбилиси с 25 по 31 декабря устанавливаются льготы

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (763)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201224/250443995/Legkovym-avtomobilyam-v-Tbilisi-s-25-po-31-dekabrya-ustanavlivayutsya-lgoty.html

В установленные мэрией столицы дни за движение легковых автомобилей по так называемым баслиниям в городе водители не будет штрафоваться

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси, в условиях, когда не работает общественный транспорт, разрешила передвижение личного транспорта по линиям, предназначенным для автобусов, с 25 по 31 декабря, об этом на брифинге заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе.

Белое такси в центре грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи со снятием ограничений на работу магазинов и торговых центров, в Тбилиси возник коллапс из-за большого количества машин на дороге.

Хмаладзе пояснил, что в случае передвижения машины на автобусной линии протокол об административном правонарушении выписываться не будет. Также он отметил, что количество частного автотранспорта увеличился на 20%, что еще раз подчеркивает необходимость транспортной политики, ориентированной на общественный транспорт.

Координационный совет принял решение с 24 декабря по 2 января включительно не смягчать ограничения в том масштабе, как это было запланировано изначально. В частности, в силе остается ограничение работы муниципального транспорта в больших городах – в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави.

Также остается ограничение междугороднего транспорта по масштабу всей страны, как это было установлено с 22 ноября.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (763)
Теги:
Правила дорожного движения, Тбилиси, Грузия


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