Бюджет мэрии Тбилиси определен: на что уйдут деньги

Бюджет столицы на 2021 год учитывает те проекты и последовательные мероприятия, которые полностью соответствуют утвержденным приоритетам, считают в сакребуло

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сакребуло (городской совет) Тбилиси утвердил проект бюджета столицы на 2021 год – на нужды города будет потрачено более 1,05 миллиона лари.

Общие расходы бюджета на 28,9 миллионов больше чем в 2020 году.

Траты столичного бюджета в 2021 году будут следующими:

- строительство и восстановление транспортной инфраструктуры – 174,3 млн лари;

- строительство, эксплуатация инфраструктурных объектов и укрепление аварийных зданий – 194,6 млн лари;

- сохранение и улучшение экологического состояния – 148,9 млн лари;

- способствование развитию экономики – 4,2 млн лари;

- развитие товариществ собственников - 39,2 млн лари;

- здравоохранение и социальное обеспечение – 154,1 млн лари;

- образование – 175,1 млн лари;

- культура, спорт и дела молодежи – 47,4 млн лари;

- общественный порядок и безопасность – 4,4 млн лари;

- представительские и исполнительные органы города Тбилиси – 108,1 млн лари.

"2021 год – год, когда негативные экономические влияния будут важным фактором для доходов бюджета, но несмотря на это бюджет представлен в размере 1,05 миллиарда, что очень много. Он отвечает тем вызовам, которые критически важны для города", - сказал вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе.

Бюджет получил одобрение 34-х депутатов сакребуло.

"Бюджет столицы на 2021 год учитывает те проекты и последовательные мероприятия, которые полностью соответствуют поддержанным населением приоритетам и направлениям. Согласно этим приоритетам осуществляются важнейшие проекты" - сказал председатель сакребуло Георгий Ткемаладзе после голосования.