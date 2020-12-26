Мэрия Тбилиси выделила 20 млн лари на здравоохранение – что профинансируют жителям столицы

Жителям Тбилиси для участия в программах финансирования нужно будет обратиться в мэрию города или районные администрации

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мэрия Тбилиси выделила более 20 миллионов лари на финансирование программ здравоохранения для жителей столицы в 2021 году, говорится в утвержденном сакребуло (горсоветом) проекте бюджета на следующий год.

Здравоохранение является одним из приоритетов для столичной мэрии на будущий год.

Власти Тбилиси намерены сохранить все программы профилактики раковых заболеваний, которые доступны для жителей Тбилиси.

Среди этих программ: скрининг рака груди, который полагается женщинам два раза в год, скрининг рака шейки матки, доступный раз в три года, проверка на рак простаты раз в год и проверку на рак щитовидной железы раз в 5 лет. Проверки абсолютно бесплатны для имеющих регистрацию в Тбилиси.

Уделит внимание мэрия Тбилиси и помощи эпидемиологам в борьбе с коронавирусом. Для этого в бюджете столицы выделено 523,8 тысячи лари. Большая часть этих денег пойдет на дезинфекцию, а также на популяризацию здорового образа жизни.

Также мэрия города будет финансировать выдачу медикаментов для лечения рассеянного склероза. Для получения подобной помощи надо иметь на руках подтвержденный диагноз и иметь регистрацию в столице.

Продолжат столичные власти и финансирование центров коррекции аутизма. Эта услуга также абсолютна бесплатна для жителей столицы.

Также в бюджете учтены деньги на финансирование медикаментов для лечения рака груди. Для участия в программе надо иметь подтвержденный диагноз и назначение врача.

Будет мэрия финансировать и программу трансплантации печени и костного мозга при наличии онкогематологического диагноза.

Жителям Тбилиси для участия в программах столичной мэрии надо будет обратиться в мэрию города или районные администрации. Кроме того, районные администрации в столице продолжат программу софинансирования медицинских манипуляций.