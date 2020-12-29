Подарок от мэра Тбилиси: многодетная семья будет встречать Новый год в новой квартире

Новоселье семья Алуашвили отметила вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе в благоустроенной квартире, где был накрыт сладкий стол и стояла новогодняя елка

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Многодетный отец-одиночка из столичного поселка Африка вселился в квартиру, подаренную ему мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Четырехкомнатная квартира, отныне принадлежащая семья Алуашвили, расположена в новостройке в Варкетили. В обставленной всей необходимой мебелью и бытовой техникой квартире их ждал сам Каха Каладзе.

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Каладзе лично поздравил семью с новосельем и вручил ключи от новой квартиры. Дети вместе с мэром нарядили новогоднюю елку.

Опубликовано Kakha Kaladze კახა კალაძე Понедельник, 28 декабря 2020 г.

"Я уверен, что обрадуются многие люди. Знаю, что многие болеют за эту семью. Вчера завершилось благоустройство квартиры, уборка, была занесена мебель… Я тоже очень рад, не могу скрыть эмоций. Я уверен, что они тоже будут рады и комфортно будут себя чувствовать в этой новой квартире", – заявил Каладзе.

Дети не могли скрыть восторг. Особенно их обрадовали сладости и елка.

"Мы не ожидали такой квартиры. Она превзошла наши ожидания. Мы очень рады. В первую очередь, будем заботиться об образовании маленьких и постараемся оправдать ожидания господина Кахи. Знаю, что очень много людей сегодня нуждаются, и я обращаюсь ко всем – не надо сдаваться. В один день, прекрасный день, судьба улыбнется и вам", – сказал Александр Алуашвили, отец большого семейства, который в одиночку растит детей.

Каладзе еще раз призвал бизнес-сектор к солидарности. Он попросил всех людей у кого есть возможность, делать добро, поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Мэр Тбилиси еще раз отметил, что после демонтажа незаконных строений муниципальной инспекцией в поселке Африка, ни одна семья не осталась без жилья. А именно в этом поселке в полуразрушенной хибаре жили Алуашвили. Именно тогда было сделано фото семилетнего мальчика с грустными глазами, который впечатлил мэра, и он, узнав историю семьи, решил сделать им подарок.

Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси в середине декабря вылился в столкновения полиции с хозяевами построек. В соцсети попала фотография живущих неподалеку отца и сына, по которой видно, что они крайне бедны. Оказалось, что мужчина в одиночку растит шестерых детей. Пользователи соцсетей тут же сделали коллаж, разместив рядом фотографии счастливых и благополучных детей мэра. Мэр Тбилиси Каха Каладзе решил подарить от себя лично квартиру многодетному жителю столичного поселка Африка в Самгорском районе.

По словам Каладзе, муниципальная инспекция несколько раз предупредила правонарушителей как устно, так и письменно о том, что самовольное строительство на государственной земле незаконно и постройки будут снесены.

Всего на основании решения мэрии во вторник было снесено 16 строений, находящихся на разных этапах завершения. Каладзе подчеркнул, что поощрять беззаконие нельзя, но пообещал максимально поддерживать социально незащищенное население.

Мэр отметил, что бездомным семьям правление конкретного района снимает жилье, на что ежегодно тратится 7 миллионов лари (2,2 миллиона долларов).