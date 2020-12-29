12:25 29 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9959
  • 100 RUB4.4359
  • USD3.2716
Поиск
Празднично украшенная новогодняя елка

Подарок от мэра Тбилиси: многодетная семья будет встречать Новый год в новой квартире

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (767)
6801
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20201229/250479427/Podarok-ot-mera-Tbilisi-mnogodetnaya-semya-budet-vstrechat-Novyy-god-v-novoy-kvartire.html

Новоселье семья Алуашвили отметила вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе в благоустроенной квартире, где был накрыт сладкий стол и стояла новогодняя елка

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Многодетный отец-одиночка из столичного поселка Африка вселился в квартиру, подаренную ему мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

Четырехкомнатная квартира, отныне принадлежащая семья Алуашвили, расположена в новостройке в Варкетили. В обставленной всей необходимой мебелью и бытовой техникой квартире их ждал сам Каха Каладзе.

Кто где что строит - мэр Тбилиси берет вопрос под особый контроль>>

Каладзе лично поздравил семью с новосельем и вручил ключи от новой квартиры. Дети вместе с мэром нарядили новогоднюю елку.

 

Опубликовано Kakha Kaladze კახა კალაძე Понедельник, 28 декабря 2020 г.

"Я уверен, что обрадуются многие люди. Знаю, что многие болеют за эту семью. Вчера завершилось благоустройство квартиры, уборка, была занесена мебель… Я тоже очень рад, не могу скрыть эмоций. Я уверен, что они тоже будут рады и комфортно будут себя чувствовать в этой новой квартире", – заявил Каладзе.

Дети не могли скрыть восторг. Особенно их обрадовали сладости и елка.

Бульдозеры и полиция. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
Квартира от мэра: Каладзе сделал подарок отцу-одиночке из поселка Африка

"Мы не ожидали такой квартиры. Она превзошла наши ожидания. Мы очень рады. В первую очередь, будем заботиться об образовании маленьких и постараемся оправдать ожидания господина Кахи. Знаю, что очень много людей сегодня нуждаются, и я обращаюсь ко всем – не надо сдаваться. В один день, прекрасный день, судьба улыбнется и вам", – сказал Александр Алуашвили, отец большого семейства, который в одиночку растит детей.

Каладзе еще раз призвал бизнес-сектор к солидарности. Он попросил всех людей у кого есть возможность, делать добро, поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Мэр Тбилиси еще раз отметил, что после демонтажа незаконных строений муниципальной инспекцией в поселке Африка, ни одна семья не осталась без жилья. А именно в этом поселке в полуразрушенной хибаре жили Алуашвили. Именно тогда было сделано фото семилетнего мальчика с грустными глазами, который впечатлил мэра, и он, узнав историю семьи, решил сделать им подарок.

Демонтаж незаконно построенных домов на окраине Тбилиси в середине декабря вылился в столкновения полиции с хозяевами построек. В соцсети попала фотография живущих неподалеку отца и сына, по которой видно, что они крайне бедны. Оказалось, что мужчина в одиночку растит шестерых детей. Пользователи соцсетей тут же сделали коллаж, разместив рядом фотографии счастливых и благополучных детей мэра. Мэр Тбилиси Каха Каладзе решил подарить от себя лично квартиру многодетному жителю столичного поселка Африка в Самгорском районе.

Патрульная полиция и бульдозеры. Снос незаконных построек в поселке Африка в Самгорском районе
© Sputnik / STRINGER
Муниципальная инспекция мэрии нашла в Тбилиси еще несколько незаконных построек

По словам Каладзе, муниципальная инспекция несколько раз предупредила правонарушителей как устно, так и письменно о том, что самовольное строительство на государственной земле незаконно и постройки будут снесены.

Всего на основании решения мэрии во вторник было снесено 16 строений, находящихся на разных этапах завершения. Каладзе подчеркнул, что поощрять беззаконие нельзя, но пообещал максимально поддерживать социально незащищенное население.

Мэр отметил, что бездомным семьям правление конкретного района снимает жилье, на что ежегодно тратится 7 миллионов лари (2,2 миллиона долларов).

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (767)
Теги:
Семья, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Торговля на рынке. Новогодний базар
Скоро новогоднее застолье: бойкая торговля на рынках в Тбилиси - фото
В ожидании чуда. Самые красивые новогодние елки - видео
В ожидании чуда. Самые красивые новогодние елки – видео
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
Падение внешней торговли Грузии - данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться