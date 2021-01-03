На Тбилиси опустился сильный туман – пояснение синоптиков

Причиной тумана являются массы холодного воздуха, идущие с востока, а также высокая для января температура воздуха, которая фиксируется по всей стране

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Уже несколько дней жители Тбилиси с трудом могут рассмотреть очертания соседних домов из-за сильного тумана, особенно в вечерние часы.

По словам сотрудницы Национального агентства окружающей среды Нино Цверава, причиной тумана являются массы холодного воздуха, идущие с востока, а также высокая для января температура воздуха, которая фиксируется по всей стране. Так, столбик термометра на западе Грузии поднялся до 18-19 градусов тепла.

"Все дело во взаимодействии горячих воздушных масс с холодными. Сегодня со второй половины дня температура понизится. Пятого января ожидается понижение температуры на несколько градусов, в том числе и на западе Грузии распространится холодный воздух. В эти дни туман не ожидается", - рассказала Цверава Sputnik Грузия.

По ее словам, в некоторых районах страны, в том числе прибрежных, будет дуть сильный восточный ветер.

В Западной Грузии ожидается ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, который усилится до 25-30 метров. Температура воздуха на равнинной местности понизится днем на несколько градусов, а ночью до двух градусов.

В Тбилиси в эти дни ожидается ясная погода. Воздух прогреется днем до 5-6 градусов, а ночью не исключены морозы.