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Тбилиси в тумане - вид на старый город, крепость Нарикала и район Кала-Убани

На Тбилиси опустился сильный туман – пояснение синоптиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Погода в Грузии (216)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210103/250529912/Na-Tbilisi-opustilsya-silnyy-tuman--poyasnenie-sinoptikov.html

Причиной тумана являются массы холодного воздуха, идущие с востока, а также высокая для января температура воздуха, которая фиксируется по всей стране

ТБИЛИСИ, 3 янв — Sputnik. Уже несколько дней жители Тбилиси с трудом могут рассмотреть очертания соседних домов из-за сильного тумана, особенно в вечерние часы.

По словам сотрудницы Национального агентства окружающей среды Нино Цверава, причиной тумана являются массы холодного воздуха, идущие с востока, а также высокая для января температура воздуха, которая фиксируется по всей стране. Так, столбик термометра на западе Грузии поднялся до 18-19 градусов тепла.

Центр Тбилиси - набережная Куры и мост Мира
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Все дело во взаимодействии горячих воздушных масс с холодными. Сегодня со второй половины дня температура понизится. Пятого января ожидается понижение температуры на несколько градусов, в том числе и на западе Грузии распространится холодный воздух. В эти дни туман не ожидается", - рассказала Цверава Sputnik Грузия.

По ее словам, в некоторых районах страны, в том числе прибрежных, будет дуть сильный восточный ветер.

В Западной Грузии ожидается ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, который усилится до 25-30 метров. Температура воздуха на равнинной местности понизится днем на несколько градусов, а ночью до двух градусов.

В Тбилиси в эти дни ожидается ясная погода. Воздух прогреется днем до 5-6 градусов, а ночью не исключены морозы.

Темы:
Погода в Грузии (216)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия


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