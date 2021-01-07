Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 9 января

Гостей и жителей грузинской столицы в субботу ожидает морозная, но солнечная погода. Днем будет до плюс 8 градусов

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 9 января.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:27 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится минимум до нуля. А днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 8 градусов. Весь день в столице Грузии не будет ветра.

Закат в Тбилиси будет в 17:48.