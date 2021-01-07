15:45 07 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0713
  • 100 RUB4.4824
  • USD3.3001
Поиск
Вид на исторический центр - город Тбилиси

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 9 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1061)
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210107/250560039/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-subbotu-9-yanvarya.html

Гостей и жителей грузинской столицы в субботу ожидает морозная, но солнечная погода. Днем будет до плюс 8 градусов

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 9 января.

Рассвет в Тбилиси будет в 08:27 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится минимум до нуля. А днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 8 градусов. Весь день в столице Грузии не будет ветра.

Закат в Тбилиси будет в 17:48.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1061)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Рождественская служба. Храм Святой Троицы Самеба
Рождественская служба в храме Самеба - фото верующих в масках
Россия доставила в Минск гумпомощь для диагностики коронавируса
Россия доставила в Минск гумпомощь для диагностики коронавируса – видео
Какие зарплаты у работающих в Грузии - данные статистики
Какие зарплаты у работающих в Грузии – данные статистики
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться