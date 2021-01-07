Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 9 января

Тбилиси
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Гостей и жителей грузинской столицы в субботу ожидает морозная, но солнечная погода. Днем будет до плюс 8 градусов
ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков в столице Грузии в субботу, 9 января.
Рассвет в Тбилиси будет в 08:27 по местному времени.
Ночью температура воздуха понизится минимум до нуля. А днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 8 градусов. Весь день в столице Грузии не будет ветра.
Закат в Тбилиси будет в 17:48.