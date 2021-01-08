Помощь населению и борьба с COVID-19: на что будет тратить деньги мэрия Тбилиси

Разбираемся, какие приоритетные и важные направления столичные власти решили выбрать в новом 2021 году

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси потратит в 2021 году 154 миллиона лари на здравоохранение и социальную помощь гражданам. Большая часть этой суммы – 130 миллионов лари, будет выделена на помощь самому нуждающемуся слою населения.

Социальные программы

Мэрия Тбилиси в 2021 году оплатит коммунальные расходы тем жителям столицы, чьи семьи не набирают более 200 тысяч баллов по шкале благосостояния. Также мэрия выплачивает по 50 лари на ребенка ежемесячно всем социально нуждающимся многодетным семьям, чьи очки менее 70 тысяч баллов по шкале благосостояния.

Для всех социально незащищенных семей, набирающих менее 70 тысяч баллов, будут действовать следующие программы: бесплатные кружки во Дворце учащейся молодежи для детей и подростков, бесплатное обучение в школах искусств, в спортивных школах и бассейнах.

Кроме того, мэрия города продолжит выдавать единоразовую помощь на новорожденного ребенка (от 500 до 1500 лари в зависимости от числа детей).

Обеспечит мэрия самый нуждающийся слой населения города бесплатными столовыми и льготами на транспорт.

Позаботится мэрия Тбилиси и о детях и подростках с ограниченными возможностями. Для них выделены средства на отдых на курорте в виде ваучера.

Кроме того, районные администрации на местах будут помогать гражданам в решении медицинских и бытовых проблем, улучшении уровня жизни, как выдавая деньги, так и продуктами и вещами. Также районные администрации помогают и покрытием затрат на похороны.

Траты на здравоохранение

Власти Тбилиси в 2021 году сохранят все программы профилактики раковых заболеваний, которые доступны для жителей Тбилиси.

Среди этих программ: скрининг на рак груди, который полагается женщинам два раза в год, скрининг на рак шейки матки, доступный раз в три года, проверка на рак простаты раз в год и проверка на рак щитовидной железы раз в 5 лет. Проверки абсолютно бесплатны для имеющих регистрацию в Тбилиси.

Уделит внимание мэрия Тбилиси и помощи эпидемиологам в борьбе с коронавирусом.

Также мэрия города будет финансировать выдачу медикаментов для лечения рассеянного склероза. В бюджете также учтены деньги на финансирование медикаментов для лечения рака груди.

Продолжат столичные власти и финансирование центров коррекции аутизма. Эта услуга также абсолютна бесплатна для жителей столицы.

Кроме того намерена мэрия финансировать и программу трансплантации печени и костного мозга при наличии онкогематологического диагноза.

Жителям Тбилиси для участия в программах столичной мэрии надо будет обратиться в мэрию города или районные администрации.