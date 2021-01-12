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В мире животных. Новый Тбилисский зоопарк. Ламы в вольере

Тбилисский зоопарк в 2021 году получит более $1,4 млн долларов

© Sputnik / STRINGER
Тбилиси
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Помощь предусмотрена для ухода и содержания животных, которые находятся на территории как старого, так и нового зоопарка, а также для различных строительных работ

ТБИЛИСИ, 12 янв — Sputnik. В Грузии для содействия развития Тбилисского зоопарка в 2021 году из столичного бюджета будет выделено 4 миллиона 500 тысяч лари (более 1,4 миллиона долларов).

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Сумма предусмотрена для ухода и содержания животных, находящихся на территории как старого, так и нового зоопарка, а также для текущих и запланированных строительных работ.

Часть суммы будет потрачена на строительство новых вольеров в соответствии с международными стандартами, а также на обеспечение перевода животных на территорию нового зоопарка.

Кроме того, в 2021 году планируется пополнение коллекции животных для выставочных и научных целей, поддержание и улучшение экологического состояния и проведение ряда других мероприятий.

Тбилисский зоопарк был основан в 1927 году. Для него была выделена территория в 100 гектаров в ущелье реки Вере. В зоопарке завели обезьянник, аквариум и террариум.

Постепенно город расширялся, и сейчас зоопарк оказался в самом центре Тбилиси, в окружении автомобильной эстакады на Площади Героев, что не очень комфортно для зверей. Серьезно зоопарк пострадал и во время разрушительного наводнения 2015 года.

Из 600 его обитателей выжило меньше половины. Тогда и было принято окончательное решение перенести зоопарк на территорию Тбилисского моря.

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