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Каха Каладзе. Мэрия столицы Грузии вместе с бизнес-сектором помогает одиноким пожилым людям, а также социально незащищенным лицам

Мэрия Тбилиси продолжает помогать одиноким старикам

photo : Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
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Каха Каладзе выделил для оказания помощи одиноким старикам и социально незащищенным семьям из городского бюджета 200 тысяч лари

ТБИЛИСИ, 13 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси продолжает оказывать помощь одиноким пожилым людям и другим социально незащищенным лицам в период пандемии, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

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Мэр столицы Каха Каладзе со своим заместителем Ильей Элошвили присутствовал на процессе распределения продуктов питания. Для оказания помощи социально незащищенным в период пандемии мэрия Тбилиси выделила 200 тысяч лари. На эти деньги предполагается собрать 20 тысяч пакетов. Сейчас на складе уже собрано 11 тысяч продуктовых пакетов.

"Мы продолжаем этот очень важный проект, который подразумевает раздачу продуктов тем людям, семьям, которым особенно тяжело в период пандемии. Этот проект начался во время первой волны коронавируса, и продолжаем и сейчас. Продукты питания мы раздали и до Нового года и сейчас делаем тоже самое", — заявил Каладзе.
Мэрия столицы Грузии раздаёт продукты одиноким старикам и соцнезащищенным семьям
photo: Tbilisi City Hall / FB
Мэрия Тбилиси начала раздачу продуктов одиноким старикам и социально незащищенным семьям

Каладзе поблагодарил представителей бизнес-сектора, рядовых граждан, сотрудников мэрии, которые работали день и ночь и по выходным. Они в первую очередь распределяли продукты, а затем разносили по семьям.

"Я много раз говорил и сейчас повторю, что никого не оставим один на один с проблемой, мы будем стоять рядом со всеми и помогать", — отметил Каладзе.

Расфасованные продукты питания будут розданы во всех десяти районах, а затем с помощью сотрудников местного самоуправления и добровольцев раздадут социально незащищенным одиноким пожилым людям.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (773)
Теги:
Пандемия, Мэрия Тбилиси, Грузия


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