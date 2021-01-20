Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 22 января

Тбилиси
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Гостей и жителей грузинской столицы ждет ясная погода в пятницу, температура воздуха достигнет 3 градусов
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу 22 января.
Солнце взойдет в 08:22 по местному времени.
Ночью температура воздуха понизится до минус 2 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.
Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 18:03.