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Город Тбилиси - набережная реки Кура, район Чугурети

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 22 января

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Точный прогноз погоды в Батуми (221)
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей грузинской столицы ждет ясная погода в пятницу, температура воздуха достигнет 3 градусов

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу 22 января.

Солнце взойдет в 08:22 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится до минус 2 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:03.

Темы:
Точный прогноз погоды в Батуми (221)


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