Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 22 января

Гостей и жителей грузинской столицы ждет ясная погода в пятницу, температура воздуха достигнет 3 градусов

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков в столице Грузии в пятницу 22 января.

Солнце взойдет в 08:22 по местному времени.

Ночью температура воздуха понизится до минус 2 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 18:03.