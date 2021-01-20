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Приус сити. Такси Тойота Приус у торгового центра Tbilisi Central и у здания железнодорожного вокзала

Водителей тбилисских такси обяжут тестироваться на коронавирус каждые две недели

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210120/250658027/Voditeley-tbilisskikh-taksi-obyazhut-testirovatsya-na-koronavirus-kazhdye-dve-nedeli.html

В условиях пандемии, когда в миллионном городе не работает общественный транспорт, такси для горожан стало единственным средством передвижения

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Водители тбилисских такси категорий "A" и "B" будут обязаны каждые две недели сдавать ПЦР-тест на коронавирус, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Белое такси в центре грузинской столицы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Каладзе напомнил, что несколько дней назад у нескольких водителей такси в Тбилиси был диагностирован коронавирус, но они продолжали обслуживать пассажиров.

"К одной из риск-групп относятся водители тбилисских такси как "А", так и "В" категорий. Очень важно, чтобы максимально были застрахованы, мы должны заботиться о безопасности и здоровье людей. Для нас важно как здоровье таксистов, так же и тех конкретных людей, которые пользуются такси", – заявил Каладзе.

По словам мэра, новая регуляция будет внесена на утверждение в тбилисское сакребуло (городское собрание – ред.) в ближайшее время.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Такси, Тбилиси, Грузия


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