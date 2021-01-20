В мэрии Тбилиси на заседаниях правительства будет работать сурдопереводчик

Каха Каладзе обещает сделать столицу инклюзивным городом и приспособить его для людей с особыми нуждами. Исключением в этом плане не будет и сама мэрия

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. На всех заседания правительства в мэрии столицы отныне будет работать сурдопереводчик.

Как заявил на сегодняшнем заседании мэр Тбилиси Каха Каладзе, определенная часть граждан общается с внешним миром через переводчика, поэтому для них жизненно важно получать информацию на языке жестов.

"Мы все согласны с тем, что люди с ограниченными возможностями являются полноправными членами нашего общества, и мы стараемся учитывать их потребности в нашей повседневной работе. Все инфраструктурные проекты, которые реализуются в городе, максимально адаптированы под них. Тбилиси должен быть инклюзивным городом. Мы будем делать все возможное в этом направлении", – сказал Каха Каладзе, отметив, что сурдопереводчик с сегодняшнего дня будет на каждом заседании правительства.

По его словам, через переводчика информацию оперативно будут получать и те жители столицы, которые понимают язык жестов.