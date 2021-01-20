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Здание мэрии Тбилиси

В мэрии Тбилиси на заседаниях правительства будет работать сурдопереводчик

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210120/250658995/V-merii-Tbilisi-na-zasedaniyakh-pravitelstva-budet-rabotat-surdoperevodchik.html

Каха Каладзе обещает сделать столицу инклюзивным городом и приспособить его для людей с особыми нуждами. Исключением в этом плане не будет и сама мэрия

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. На всех заседания правительства в мэрии столицы отныне будет работать сурдопереводчик.

Каха Каладзе. Мэрия столицы Грузии вместе с бизнес-сектором помогает одиноким пожилым людям, а также социально незащищенным лицам
photo : Tbilisi City Hall / FB
Мэрия Тбилиси продолжает помогать одиноким старикам

Как заявил на сегодняшнем заседании мэр Тбилиси Каха Каладзе, определенная часть граждан общается с внешним миром через переводчика, поэтому для них жизненно важно получать информацию на языке жестов.

"Мы все согласны с тем, что люди с ограниченными возможностями являются полноправными членами нашего общества, и мы стараемся учитывать их потребности в нашей повседневной работе. Все инфраструктурные проекты, которые реализуются в городе, максимально адаптированы под них. Тбилиси должен быть инклюзивным городом. Мы будем делать все возможное в этом направлении", – сказал Каха Каладзе, отметив, что сурдопереводчик с сегодняшнего дня будет на каждом заседании правительства.

По его словам, через переводчика информацию оперативно будут получать и те жители столицы, которые понимают язык жестов.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
Теги:
Правительство, Мэрия Тбилиси, Грузия


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