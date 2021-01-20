Собственникам спорных земельных участков мэрия Тбилиси поможет решить проблему

В столичной мэрии создана специальная комиссия, которая индивидуально изучит претензии частных землевладельцев после изменения статуса их земельных участков

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Владельцам земельных участков, статус которых изменился после утверждения Генерального плана землепользования, необходимо обратиться в мэрию Тбилиси – для решения их проблем создана специальная комиссия, заявил столичный мэр Каха Каладзе.

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Генеральный план землепользования Тбилиси был принят в 2019 году. Согласно документу, некоторые земельные участки города поменяли свой статус и на их территории теперь запрещено строительство, даже если они в частной собственности.

"Если раньше строительство было возможно, то сейчас статус зоны изменился: некоторым был присвоен статус рекреационной, некоторым – ландшафтной, некоторым – лесной и так далее", – пояснил Каладзе.

Мэр подчеркивает, что при этом мэрия Тбилиси учитывает интересы частных собственников, и для решения этой проблемы создана специальная комиссия, которая готова рассмотреть каждый такой случай в отдельности.

"В мэрии города создана специальная комиссия. Еще раз хочу обратиться к тем гражданами, у которых из-за нового Генплана изменился статус принадлежащих им земельных участков. Обязательно обратитесь в мэрию, и мы будем действовать в соответствии с условиями Генплана", – сказал Каладзе.

Он пояснил, что, во-первых, урбанистическая и архитектурная службы мэрии изучат статус конкретного земельного участка – какой был до принятия Генплана и какой сейчас, во-вторых, рассмотрят возможность вернуть участку старый статус без вреда для интересов города. В том случае, если это будет проблематично, мэрия Тбилиси готова осуществить обмен на другой участок.

"Ни одна поступившая заявка не останется без ответа. Создана специальная группа. Поэтому будьте активны, у кого поменялся статус земельного участка. Мы максимально учтем ваши интересы", – пообещал Каладзе.

После утверждения Генплана спорными становятся земельные участки, прилегающие к Тбилисскому морю – столичные власти присвоили им статус ограниченной зоны. Соответственно, было ограничено строительство, многие зоны были объявлены санитарными, так как из водохранилища компания Georgian Water and Power обеспечивает город питьевой водой. В эти ограниченные зоны и попали земельные участки, находящиеся в частном владении.