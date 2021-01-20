16:30 20 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9801
  • 100 RUB4.4446
  • USD3.2994
Поиск
Вид на город Тбилиси - земельный участок на месте разрушенного старого дома

Собственникам спорных земельных участков мэрия Тбилиси поможет решить проблему

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
61 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210120/250659836/Sobstvennikam-spornykh-zemelnykh-uchastkov-meriya-Tbilisi-pomozhet-reshit-problemu.html

В столичной мэрии создана специальная комиссия, которая индивидуально изучит претензии частных землевладельцев после изменения статуса их земельных участков

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Владельцам земельных участков, статус которых изменился после утверждения Генерального плана землепользования, необходимо обратиться в мэрию Тбилиси – для решения их проблем создана специальная комиссия, заявил столичный мэр Каха Каладзе.

Каладзе назвал приоритетные направления работы мэрии Тбилиси в 2021 году>>

Генеральный план землепользования Тбилиси был принят в 2019 году. Согласно документу, некоторые земельные участки города поменяли свой статус и на их территории теперь запрещено строительство, даже если они в частной собственности.

"Если раньше строительство было возможно, то сейчас статус зоны изменился: некоторым был присвоен статус рекреационной, некоторым – ландшафтной, некоторым – лесной и так далее", – пояснил Каладзе.

Мэр подчеркивает, что при этом мэрия Тбилиси учитывает интересы частных собственников, и для решения этой проблемы создана специальная комиссия, которая готова рассмотреть каждый такой случай в отдельности.

Здание мэрии Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Помощь населению и борьба с COVID-19: на что будет тратить деньги мэрия Тбилиси

"В мэрии города создана специальная комиссия. Еще раз хочу обратиться к тем гражданами, у которых из-за нового Генплана изменился статус принадлежащих им земельных участков. Обязательно обратитесь в мэрию, и мы будем действовать в соответствии с условиями Генплана", – сказал Каладзе.

Он пояснил, что, во-первых, урбанистическая и архитектурная службы мэрии изучат статус конкретного земельного участка – какой был до принятия Генплана и какой сейчас, во-вторых, рассмотрят возможность вернуть участку старый статус без вреда для интересов города. В том случае, если это будет проблематично, мэрия Тбилиси готова осуществить обмен на другой участок.

"Ни одна поступившая заявка не останется без ответа. Создана специальная группа. Поэтому будьте активны, у кого поменялся статус земельного участка. Мы максимально учтем ваши интересы", – пообещал Каладзе.

После утверждения Генплана спорными становятся земельные участки, прилегающие к Тбилисскому морю – столичные власти присвоили им статус ограниченной зоны. Соответственно, было ограничено строительство, многие зоны были объявлены санитарными, так как из водохранилища компания Georgian Water and Power обеспечивает город питьевой водой. В эти ограниченные зоны и попали земельные участки, находящиеся в частном владении.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
Теги:
Земля, Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снежная зима в Бакуриани
Настоящая зима: как выглядит Бакуриани после снегопада – фото
Задача - выжить : неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Задача - выжить: неимущих в Тбилиси спасают бесплатные столовые - видео
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
Зарплаты в странах ЕС – по данным Eurostat
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться