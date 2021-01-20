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Дворник с мусорным контейнером в парке

Это не урны, а цветочные горшки – мэр Тбилиси прокомментировал фото скамеек нового дизайна

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210120/250660047/Eto-ne-urny-a-tsvetochnye-gorshki---mer-Tbilisi-prokommentiroval-foto-skameek-novogo-dizayna.html

Фото скамеек на улице Гогебашвили уже несколько дней гуляют в соцсетях, став поводом для колких замечаний в адрес городских властей

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. На скамейках, размещенных на улице Гогебашвили, углубления по бокам не мусорные урны, а цветочные горшки, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя появившиеся в соцсетях фотографии скамеек с мусором.

Вечернее небо над городом Тбилиси. Телевышка на горе Мтацминда
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Вчера в течение всего дня в социальных сетях распространялась неверная информация. Очевидно, это происходило намеренно. Распространяют фотографии, сделанные на улице Гогебашвили, и обвиняют столичный муниципалитет, мэрию, мол, о чем мы думаем и какие проекты реализуем. Сказали будто мы встраиваем мусорные баки в скамейки. Это неправда", – сказал Каладзе, отметив, что это частный проект двух молодых людей.

Молодые люди взялись благоустроить перед строящимся рестораном определенную территорию, взяв ее в аренду. Они установили там скамейки, снабженные цветочными горшками. Но цветы еще не высадили, вот их нерадивые граждане и используют как урны для мусора.

Каладзе заверил, что когда все работы будут завершены, скамейки примут надлежащий вид. Он поблагодарил молодых дизайнеров на оригинальную идею и любовь к своему городу.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (778)
Теги:
Каха Каладзе, Тбилиси, Грузия


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