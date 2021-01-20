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Парламент Грузии и новогодняя елка

В центре Тбилиси в ночь на 21 января будет перекрыто движение

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (779)
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На данном этапе ведется демонтаж главной новогодней елки перед зданием парламента и конструкций на проспекте Руставели

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к демонтажу новогодних декораций и освещения в масштабе столицы, в связи с чем в центре города вводится запрет на передвижение транспорта.

Мировые достопримечательности. Новогодние украшения в столице Грузии. Мост Сан-Франциско
© Sputnik / STRINGER
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Как отмечено в заявлении на сайте мэрии Тбилиси, на данном этапе ведется демонтаж главной новогодней елки перед зданием парламента и конструкций на проспекте Руставели.

В связи с указанными работами с 21:00 20 января до 07:00 21 января проспект Руставели – от площади Первой Республики до площади Свободы – будет перекрыт.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения, в том числе и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Новогоднее освещение есть во всех районах Тбилиси, особенно яркое оно в центре города. В связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице в этом году прошли не так, как обычно. Были отменены массовые праздничные народные гуляния, не состоялась новогодняя ярмарка, а гала-концерт транслировался в прямом эфире.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (779)
Теги:
Тбилиси


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