В центре Тбилиси в ночь на 21 января будет перекрыто движение

На данном этапе ведется демонтаж главной новогодней елки перед зданием парламента и конструкций на проспекте Руставели

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к демонтажу новогодних декораций и освещения в масштабе столицы, в связи с чем в центре города вводится запрет на передвижение транспорта.

Как отмечено в заявлении на сайте мэрии Тбилиси, на данном этапе ведется демонтаж главной новогодней елки перед зданием парламента и конструкций на проспекте Руставели.

В связи с указанными работами с 21:00 20 января до 07:00 21 января проспект Руставели – от площади Первой Республики до площади Свободы – будет перекрыт.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения, в том числе и ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра.

Новогоднее освещение есть во всех районах Тбилиси, особенно яркое оно в центре города. В связи с эпидемией коронавируса, новогодние праздники в столице в этом году прошли не так, как обычно. Были отменены массовые праздничные народные гуляния, не состоялась новогодняя ярмарка, а гала-концерт транслировался в прямом эфире.