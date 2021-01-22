В Тбилиси начата чистка русла Куры

Вместе с коммунальщиками к очистке главной водной артерии столицы подключены и спасатели. Русло и берега Куры освобождаются от мусора и наносов

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. В Тбилиси русло главной водной артерии города очищается от мусора и наносов, об этом сообщил генеральный директор коммунальной очистительной компании "Тбилсервис групп" Ромео Микаутадзе телеканалу Rustavi 2.

"Тбилсервиргрупп" уже не в первый раз осуществляет очистку реки Куры от бытовых отходов. Сейчас мы очищаем поверхность реки и берега", – подчеркнул Микаутадзе.

К работам подключены сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями.

По словам главы "Тбилсервис групп", больше всего среди загрязнителей реки полиэтиленовых бутылок и пакетов. Микаутадзе еще раз обратился к населению с просьбой, выбрасывать бытовые отходы в мусорные урны, а не в реку.

Река Кура – самая крупная река Грузии и всего Закавказья. Она проходит по территориям сразу трех государств. Свое начало Кура берет в Турции, затем протекает через территорию Грузии и заканчивает свое путешествие в Азербайджане, впадая в Каспийское море.

Площадь бассейна реки – 188 тысяч квадратных километров. Общая длина Куры составляет более 1,5 тысячи километров, из них на территории Грузии – 390 километров.