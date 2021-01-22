Городской совет Тбилиси собрал продуктовые посылки для 500 многодетных семей

Депутаты сакребуло активно участвуют в кампании помощи социально незащищенным в условиях пандемии, которую проводит мэрия Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Тбилисское сакребуло (горсовет) продолжает помогать социально незащищенным многодетным семьям.

Как говорится в сообщении на официальном сайте сакребуло, на этот раз депутаты представительного органа собрали продуктовые посылки и предметы первой необходимости для 500 семей в своих мажоритарных округах.

Продукты и предметы первой необходимости были закуплены за счет сокращения бюджета сакребуло на 200 тысяч лари, что отразилось в резервном фонде мэра столицы.

По словам председателя горсовета Георгия Ткемаладзе, сакребуло включилось в кампанию помощи одиноким старикам и социально незащищенным, а также многодетным семьям.

«Во время борьбы с пандемией очень важно поддержать социально уязвимые семьи. Именно поэтому Тбилисский городской совет продолжает кампанию, в рамках которой мы помогаем социально уязвимым семьям с четырьмя и более детьми продуктами питания и предметами первой необходимости. На этот раз помощь получат 500 таких семей. Чтобы продолжить начатую кампанию, мы сократили наш бюджет на 200 тысяч лари. Кампания будет продолжаться и в будущем, и ни одна из семей, за которые мы взяли на себя ответственность, не останется без присмотра», - сказал Ткемаладзе.

Все необходимые продукты и вещи члены большинства горсовета раздадут по семьям сами.