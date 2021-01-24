В Тбилиси пройдут акции протеста против запрета на работу общественного транспорта

Одна из них, согласно анонсу мероприятия в социальных сетях, состоится уже сегодня в 15:00 по тбилисскому времени

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. В Тбилиси в ближайшие дни пройдет сразу несколько акций протеста против продления запрета на работу общественного транспорта.

Общественный транспорт – главное средство передвижения для большинства тбилисцев – не работает с 28 ноября и по решению властей Грузии возобновит работу только после 1 марта, а не после 1 февраля, как это планировалось ранее.

Одна из акций протеста намечена на воскресенье у здания правительственной канцелярии. В анонсе мероприятия в социальной сети Facebook почти полторы тысячи человек заявили, что придут на акцию, еще почти 10 тысяч выразили к ней интерес.

Организатором мероприятия стал гражданский активист Георгий Чоговадзе.

"Пока мы молчим, их (правительства – ред.) действия становятся бесконтрольными", – написал он в анонсе предстоящего мероприятия.

Еще более масштабная акция пройдет у здания правительственной канцелярии в понедельник. Ее запланировала организация "Зеленые", и на это мероприятие собираются прийти более 4 тысяч человек, а интерес выразили – более 17 тысяч.

"Так как правительство допускает частные автомобили и такси, а также открывает торговые центры, оно вынуждает людей пересесть на машины, что увеличит число автомобилей в Тбилиси, а мы получим пробки, шум и загрязненную атмосферу. Кроме того, эти ограничения ставят в неравные условия тех, у кого нет автомобилей и возможности ездить на такси, а таких – большинство жителей Тбилиси", – говорится в заявлении организаторов акции.

Реакции соцсетей

Решение о продлении запрета на работу общественного транспорта вызвало массовое недовольство в социальных сетях.

"Пусть тогда людям деньги выдают на такси, которые двойные цены начали ставить", – написала в комментариях к новости Элла Абдалова.

Многие жители также назвали происходящее "беспределом".

"Беспредел полный, ни в одной стране мира транспорт не прекращал работать", – считает Лика Хабалашвили.

Кроме того, у пользователей даже возникло сомнение, что правительство может быть "в сговоре" с таксистами.

"Остается такое впечатление, что правительство и Яндекс-такси в сговоре!!! До каких пор [можно] будет передвигаться на такси!!! Кому нужны ваши торговые центры, до них ведь добираться нужно!!!" – написала пользовательница под ником Вика.

Почему нужны ограничения

Согласно ежедневной статистике инфицирования коронавирусом в Грузии, Тбилиси остается лидером по числу зараженных.

Грузинские эпидемиологи уверены, что отсутствие транспорта сокращает мобильность населения, а также контакты между людьми, что снижает возможность заражения.

На сегодняшний день Грузия, согласно анализу ученых Оксфордского университета, входит в первую десятку стран мира как по самой эффективной борьбе с коронавирусом, так и по самым строгим мерам.

Первый случай коронавируса был выявлен в Грузии 26 февраля. По данным на 23 января, общее число зараженных достигло 252 972, из которых выздоровели 240 629 человек, а скончались – 3 038.