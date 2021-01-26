Реставрационные работы на площади Гудиашвили в Тбилиси идут полным ходом

В этой исторической части столицы уже планируется отреставрировать 15 исторический зданий, а окончательный обновленный вид площадь примет к 2022 году

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. На площади Гудиашвили в Тбилиси реставрационные работы продолжаются - с их ходом ознакомился мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщает пресс-служба мэрии города.

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Мэр столицы осмотрел работы, ведущиеся на площади, вместе со своим заместителем Ираклием Бенделиани и главой Тбилисского фонда развития Александром Тогонидзе. Каладзе показал в своем видеоблоге пользователям социальной сети Facebook те здания, работа над которыми завершена, и подчеркнул, что большинство из них относятся к памятникам архитектуры.

Как отметил Каладзе, в начале ремонтных работ в этом историческом районе Тбилиси планировалось отреставрировать только 14 зданий, но позже их количество увеличилось до 15, в связи этим работы продолжаются.

"Однако есть еще дома, требующие реставрации. К нам неоднократно обращались жители, и мы обещаем им, что проект на этом не закончится. Будем следить, продолжим реставрацию исторических построек. Мы должны максимально сохранить то богатство, которое есть в нашем городе", – подчеркнул Каладзе.

В то же время он отметил, насколько важно привлечь к проекту высококвалифицированных специалистов, работающих над сохранением подлинности и первозданного вида памятников при их реставрации.

Разработка плана реставрации площади, носящей имя известного грузинского художника Ладо Гудиашвили, начался в марте 2015 года. Первый этап реставрации площади и прилегающей к ней территории стартовал весной 2018 года – начали восстанавливать фасады зданий и подвалы XVI века. Все этапы реставрации исторической площади завершатся к 2022 году.