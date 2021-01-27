Каладзе пригрозил таксистам лишением лицензии за отсутствие техосмотра

Технический осмотр столичных такси на определенное время из-за пандемии и действия в стране чрезвычайного положения был приостановлен, но сейчас такси – единственный вид транспорта и он должен быть исправен

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе пригрозил лишением лицензии таксистов категорий "A" и "B", чьи автомобили не прошли техническое инспектирование.

Как отметил мэр, согласно реформе тбилисского такси, одним из условий оказания услуг является обязательный технический осмотр транспортных средств. Но, как сказал мэр, не для всех этот закон писан.

"Несоблюдение этого условия, то есть отсутствие технического осмотра, является предварительным условием для отзыва лицензии на такси. Мы дали им (таксистам) возможность в условиях пандемии временно не проходить техосмотр, однако сейчас те, кто имеет лицензию, будут лишены ее и права работы, если машина не пройдет техническое обследование", – заявил Каладзе.

В марте мэрия Тбилиси отсрочила прохождение техосмотра для такси в связи с действием чрезвычайного положения в стране. В мае обязательное техническое инспектирование вновь было возобновлено.

Тбилисские такси обязаны проходить техосмотр каждые шесть месяцев.