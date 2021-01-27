15:28 27 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0032
  • 100 RUB4.3714
  • USD3.3011
Поиск
LIVE:
Приус сити. Такси Тойота Приус у торгового центра Tbilisi Central и у здания железнодорожного вокзала

Каладзе пригрозил таксистам лишением лицензии за отсутствие техосмотра

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости Тбилиси сегодня (786)
7910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210127/250720872/Kaladze-prigrozil-taksistam-lisheniem-litsenzii-za-otsutstvie-tekhosmotra.html

Технический осмотр столичных такси на определенное время из-за пандемии и действия в стране чрезвычайного положения был приостановлен, но сейчас такси – единственный вид транспорта и он должен быть исправен

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе пригрозил лишением лицензии таксистов категорий "A" и "B", чьи автомобили не прошли техническое инспектирование.

Эпидемия коронавируса - таксисты в масках на остановке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Водителей тбилисских такси обяжут тестироваться на коронавирус каждые две недели

Как отметил мэр, согласно реформе тбилисского такси, одним из условий оказания услуг является обязательный технический осмотр транспортных средств. Но, как сказал мэр, не для всех этот закон писан.

"Несоблюдение этого условия, то есть отсутствие технического осмотра, является предварительным условием для отзыва лицензии на такси. Мы дали им (таксистам) возможность в условиях пандемии временно не проходить техосмотр, однако сейчас те, кто имеет лицензию, будут лишены ее и права работы, если машина не пройдет техническое обследование", – заявил Каладзе.

В марте мэрия Тбилиси отсрочила прохождение техосмотра для такси в связи с действием чрезвычайного положения в стране. В мае обязательное техническое инспектирование вновь было возобновлено.

Тбилисские такси обязаны проходить техосмотр каждые шесть месяцев.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (786)
Теги:
Такси, Мэрия Тбилиси, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Акция протеста против ограничений из-за коронавируса у правительственной канцелярии 24 января 2021 года
Неспокойное воскресенье: в Тбилиси протестовали против запретов - фото
Прямая трансляция - астронавты выходят в космос с борта МКС
Прямая трансляция - астронавты выходят в космос с борта МКС
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться