За три года в Тбилиси жилплощадь узаконили 1,4 тысячи семей

Мэр столицы Каха Каладзе подчеркнул, что решение жилищных проблем горожан было одним из его предвыборных обещаний, и он его выполняет

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. За последние три года мэрия передала жилплощадь в законную собственность около 1,4 тысячи семей, об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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"У нас есть определенные результаты в направлении узаконивания жилья. Это тоже было моим предвыборным обещанием. У нас в городе есть люди, которые десятилетиями живут в конкретных квартирах и не могут их узаконить. За то время, что я мэр города, за один лари жилища в собственность получили 1,4 тысячи человек. Но это не значит, что кто-то должен захватить землю, а затем потребовать ее узаконивания", – заявил Каладзе.

Под последним мэр имел ввиду недавние события в Тбилиси, когда городским властям пришлось сносить самострой на незаконно захваченных земельных участках.

"Муниципалитет этого не допустит. У нас есть программы помощи семьям, которые действительно находятся в бедственном положении. Мы продолжим работать в этом направлении. Тем, у кого есть подобная проблема, следует обратиться в местные районные администрации и получить полную информацию о том, что делать, чтобы иметь возможность узаконить конкретную территорию", – сказал Каха Каладзе.

Мэр Тбилиси также рассказал о мерах, принимаемых в отношении семей, пострадавших от жилищно-строительных кооперативов.

"Когда меня избрали мэром, мы начали работать и в этом направлении. Эта проблема была примерно у трех тысяч семей. Государство признало этот долг... Мы сделали конкретные шаги в этом направлении, и на сегодняшний день уже удовлетворили около 1,5 тысячи семей, что является неплохим результатом. Им по договоренности с инвестором были предоставлены земельные участки, находящиеся в собственности муниципалитета", – рассказал мэр.

Каладзе пообещал, что оставшиеся 1,5 тысячи семей, пострадавшие от кооперативного строительства, также не останутся без внимания и их проблема будет решена.