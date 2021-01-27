На окраине Тбилиси появилась новая рекреационная зона

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Новое рекреационное пространство площадью около шести тысяч квадратных метров появилось на окраине Тбилиси, в поселке Лоткина на Кишиневской улице – здесь обустроены новые спортивные площадки и сквер, сказал столичный мэр Каха Каладзе.

"Это место было полностью обновлено деревьями и растениями, футбольными и баскетбольными площадками, велосипедными дорожками. Также для детей оборудована песочница и установлены аттракционы", – рассказал Каладзе на заседании городского правительства.

Как отметил градоначальник, в городе активно ведется обновление и обустройство рекреационных зон, что, по его словам, положительно повлияет на экологическую ситуацию и развитие парковой культуры.

"Нашим приоритетом является создание в городе как можно большего количества мест для отдыха. Хорошо, что сейчас парковая культура входит в моду, несмотря на зиму, много людей гуляет, выгуливает детей, тренируется в таких местах. Особенно в условиях этой пандемии важен здоровый образ жизни", – отметил мэр.

Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. А недавно мэрия Тбилиси приступила к осуществлению двух масштабных проектов – обновлению парка Ваке и закладке нового Центрального парка на территории бывшего ипподрома.