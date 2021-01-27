Процесс замены желтых автобусов в Тбилиси близится к завершению

Желтые автобусы, столько лет курсирующие по улицам Тбилиси, переходят в разряд раритетных, их меняют большие синие и зеленые комфортабельные машины

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Замена старых желтых автобусов новыми современными завершается – закуплено еще сто 12-метровых автобусов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

Как подчеркнул Каладзе, мэрия дополнительно планирует закупить еще 180 восьмиметровых автобусов.

"В столице больше не будут курсировать желтые автобусы. Будут только 12, 10 и восьмиметровые автобусы. Однако это все равно не приведет к желаемому результату. Мы хотим, чтобы общественный транспорт обязательно был максимально комфортным и быстрым… Нам нужно закупить еще новые автобусы. Планируется закупить 180 единиц восьмиметровых автобусов", – сказал Каха Каладзе.

На сегодняшний день тбилисский автопарк уже пополнился несколькими сотнями автобусов марки MAN и ISUZU. Они готовы выйти на линии, как только будет дано разрешение на работу общественного транспорта в Тбилиси.