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Каха Каладзе осматривает новые автобусы на польмком заводе компании MAN

Процесс замены желтых автобусов в Тбилиси близится к завершению

photo : Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (787)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210127/250723370/Protsess-zameny-zheltykh-avtobusov-v-Tbilisi-blizitsya-k-zaversheniyu.html

Желтые автобусы, столько лет курсирующие по улицам Тбилиси, переходят в разряд раритетных, их меняют большие синие и зеленые комфортабельные машины

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Замена старых желтых автобусов новыми современными завершается – закуплено еще сто 12-метровых автобусов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

В Тбилиси прибыла партия новых микроавтобусов
photo: Tbilisi City Hall / FB
Автопарк Тбилиси пополнился не только новыми автобусами, но и новыми микроавтобусами

Как подчеркнул Каладзе, мэрия дополнительно планирует закупить еще 180 восьмиметровых автобусов.

"В столице больше не будут курсировать желтые автобусы. Будут только 12, 10 и восьмиметровые автобусы. Однако это все равно не приведет к желаемому результату. Мы хотим, чтобы общественный транспорт обязательно был максимально комфортным и быстрым… Нам нужно закупить еще новые автобусы. Планируется закупить 180 единиц восьмиметровых автобусов", – сказал Каха Каладзе.

На сегодняшний день тбилисский автопарк уже пополнился несколькими сотнями автобусов марки MAN и ISUZU. Они готовы выйти на линии, как только будет дано разрешение на работу общественного транспорта в Тбилиси.

 

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (787)
Теги:
Новые автобусы, Мэрия Тбилиси, Грузия


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