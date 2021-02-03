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Парк Ваке в столице Грузии

Парк Ваке в Тбилиси закрывается на ремонт

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (788)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210203/250781678/Park-Vake-v-Tbilisi-zakryvaetsya-na-remont.html

Парк Ваке имеет статус памятника культурного наследия и является одним из излюбленных мест отдыха горожан, а каждый год 9 мая здесь встречаются ветераны войны

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Центральный парк Ваке на этой неделе будет полностью закрыт в связи с началом полномасштабных ремонтных работ, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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Как отметил градоначальник, в процессе работ в парке будут сохранены все характерные для статуса культурного наследия элементы.

"Начинаются полномасштабные реабилитационные работы парка Ваке. Для нас очень важно обновление и приведение в порядок рекреационных пространств. В этом направление было предпринято много конкретных шагов и были осуществлены важные проекты. Это пространство, которое находится в центре города, и мы приняли решение обновить его", – заявил Каладзе.

Фонтаны в парке Ваке в Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Мэр отметил, что прежде, чем начать планирование работ, были выслушаны и учтены мнения и предложения местных жителей.

"Через несколько дней нам придется закрыть парк полностью, поскольку начинаются довольно масштабные работы. На этапе планирования у нас была активная коммуникация с населением, вовлеченность была довольно высокой, было много интересных идей, которые были учтены в этом проекте", – отметил он.

По словам Каладзе, работы должны быть завершены к концу года.

Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, и он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (788)
Теги:
Парк Ваке, Мэрия Тбилиси, Грузия


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