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Студенты на лекции

Мэрия Тбилиси профинансирует учебу большему числу студентов

© photo: Sputnik / Aleksey Malgavko
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (790)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210203/250783407/Meriya-Tbilisi-profinansiruet-uchebu-bolshemu-chislu-studentov.html

Новое решение Кахи Каладзе несомненно обрадует еще 1 000 студентов из социально незащищенных семей, которым с этого года за учебу будет платить мэрия

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси увеличит количество студентов из социально незащищенных семей, которым оплатит учебу.

Здание мэрии в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседание городского правительства, финансирование получат студенты с хорошей успеваемостью из социально незащищенных семей с рейтинговым баллом 150 тысяч или меньше, которые обучаются в бакалавриате, магистратуре или докторантуре в аккредитованных государственных высших учебных заведениях.

"С 2015 года по сей день финансировались те студенты, рейтинговый балл которых в единой базе социально незащищенных составлял 70 тысяч и меньше. Сейчас мы имеем возможность оплатить учебу дополнительно около 1 000 социально незащищенным студентам", – заявил Каладзе.

Мэр отметил, что изменениями в программе также удваивается количество магистрантов, которые получат финансовое поощрение.

"В настоящее время финансируются 300 магистрантов. В результате изменений, будут профинансированы более 600 магистрантов. А тем студентам, учеба которых финансируется на 100%, финансовое поощрение зачислят на личные счета", – отметил Каладзе.

По словам мэра, сумма, зачисленная студентам в качестве платы за учебу, не будет облагаться налогом.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (790)
Теги:
Студенты, Мэрия Тбилиси, Грузия


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