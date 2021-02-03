Мэрия Тбилиси профинансирует учебу большему числу студентов

Новое решение Кахи Каладзе несомненно обрадует еще 1 000 студентов из социально незащищенных семей, которым с этого года за учебу будет платить мэрия

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси увеличит количество студентов из социально незащищенных семей, которым оплатит учебу.

Как заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседание городского правительства, финансирование получат студенты с хорошей успеваемостью из социально незащищенных семей с рейтинговым баллом 150 тысяч или меньше, которые обучаются в бакалавриате, магистратуре или докторантуре в аккредитованных государственных высших учебных заведениях.

"С 2015 года по сей день финансировались те студенты, рейтинговый балл которых в единой базе социально незащищенных составлял 70 тысяч и меньше. Сейчас мы имеем возможность оплатить учебу дополнительно около 1 000 социально незащищенным студентам", – заявил Каладзе.

Мэр отметил, что изменениями в программе также удваивается количество магистрантов, которые получат финансовое поощрение.

"В настоящее время финансируются 300 магистрантов. В результате изменений, будут профинансированы более 600 магистрантов. А тем студентам, учеба которых финансируется на 100%, финансовое поощрение зачислят на личные счета", – отметил Каладзе.

По словам мэра, сумма, зачисленная студентам в качестве платы за учебу, не будет облагаться налогом.