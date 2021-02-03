Мэрия Тбилиси планирует масштабные инфраструктурные проекты

Обновление и благоустройство улиц, строительство новых мостов в столице – на этот год у городских властей большие планы

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. В этом году в столице планируется реализовать несколько крупных инфраструктурных проектов, cреди них полное обновление улицы Манджгаладзе, проспекта Царицы Кетеван, строительство дороги, соединяющей улицы Амиреджиби и Кипшидзе, а также строительство моста, соединяющего Багеби и Университетскую улицу.

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О планируемых на текущий год инфраструктурных проектах рассказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

"Из-за пандемии нам пришлось отложить многие проекты и пересмотреть наши приоритеты. В 2021 году в определенной степени у нас есть возможность приступить к реализации части этих проектов. В районе Надзаладеви будет полностью восстановлена ​​улица Манджгаладзе, которая находится в катастрофическом состоянии", – сказал Каладзе.

Подобные работы будут проведены и на проспекте Царицы Кетеван в Исанском районе столицы. Там также будет произведен капитальный ремонт подземной инфраструктуры, сети наружного освещения. Тендер на работы будет объявлен в ближайшее время.

Кроме того, в этом году в столице планируется реализовать еще один важный и масштабный проект – это строительство дороги, соединяющей улицу Чабуа Амиреджиби и улицу Нино Кипшидзе. По словам мэра, это позволит транспорту следовать на улицу Чабуа Амереджиби прямо, не переходя на проспект Чавчавадзе, с улицы Кипшидзе. Как только проект будет готов, мэрия объявит тендер на выполнение работ.

В этом же году начинается строительство моста, соединяющего Университетскую улицу и Багеби.

"Это важный проект для города. Багеби всегда загружено, и мы хотим упростить движение на этом участке. После завершения работ добраться до Сабуртало из Багеби можно будет без заезда в Ваке", – сказал Каха Каладзе.

И на строительные работы по этому проекту мэрия объявит тендер в ближайшее время.