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Парковка машин на тбилисской набережной

Не ставьте машины где попало – в Тбилиси будут штрафовать за хаотичную парковку

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (791)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210203/250784722/Ne-stavte-mashiny-gde-poppalo---v-Tbilisi-budut-shtrafovat-za-khaotichnuyu-parkovku.html

Каладзе взялся наводить порядок на улицах столицы, а это грозит уже неминуемым штрафом за каждую неправильную парковку

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Водители, которые будут ставить автомобили на велодорожка, автобусных полосах и на пешеходных переходах, будут штрафоваться, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

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По его словам, на время, когда из-за пандемии в столице не работает общественный транспорт, водителям позволили ездить по автобусным линиям, а сотрудников "Тбилиси паркинга" предупредили максимально воздержаться от штрафования водителей в этой сложной ситуации. Однако, как отметил градоначальник, это не значит, что в столице должен быть хаос и беспредел.

Здание мэрии в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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"Подобное отношение категорически неприемлемо… То, что мы даем возможность пользоваться автобусными линиями и максимально пытаемся создать комфорт, не штрафуем, не значит, что нужно нарушать и создавать беспорядок на улицах", – отметил Каладзе.

Мэр продемонстрировал членам городского правительства фотографии припаркованных где попало машин – на велодорожках, автобусных полосах и пешеходных переходах. Каладзе получил вице-мэру Ираклию Хмаладзе обратить на эту проблему особое внимание.

"Мы не можем допустить хаоса и беспорядка в городе, поскольку это вызывает серьезный дискомфорт и недовольство граждан… Поэтому действуете! Реагируйте максимально быстро", – распорядился Каладзе.

По его словам, столичная мэрия будет контролировать этот вопрос в тесном контакте с патрульной полицией и штрафов уже не избежать.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (791)
Теги:
Парковка, Мэрия Тбилиси, Грузия


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