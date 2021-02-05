Одна из станций метро в Тбилиси закрывается на три месяца

Мэрия Тбилиси производит масштабные ремонтные работы на станции метро "Гоциридзе", поэтому поезда по ней будут проходить без остановки

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Станция "Гоциридзе" Тбилисского метрополитена не сможет обслуживать пассажиров в течение трех месяцев, сообщает пресс-службы столичной мэрии.

С понедельника, 8 февраля, по всей Грузии, в том числе и Тбилиси начинает работать общественный транспорт. Метрополитен, муниципальные автобусы и микроавтобусы в Тбилиси будут обслуживать пассажиров с утра до 21:00, кроме субботы и воскресенья.

Как отмечено в сообщении мэрии Тбилиси, метростанция "Гоциридзе" не сможет обслуживать пассажиров из-за текущих полномасштабных ремонтных работ. На указанной станции, расположенной на первой линии метро, поезда не будут останавливаться.

На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.

Кроме того, по информации мэрии, в качестве исключения в столице также не будут работать канатные дороги – канатка, связывающая парк Рике с крепостью Нарикала и канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера.