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Маршрутное такси Рустави-Тбилиси во время запрета на передвижение в связи с эпидемией коронавируса

Транспорт в Тбилиси: как будут работать маршрутки в столице Грузии

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (815)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210206/250812768/Transport-v-Tbilisi-kak-budut-rabotat-marshrutki-v-stolitse-Gruzii.html

Транспортная компания распространила специальное заявление с перечнем правил безопасности для водителей и пассажиров

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Ездить в маршутках Тбилиси придется в масках и с открытыми окнами, говорится в заявлении компании "Тбилисский микроавтобус" на странице в социальной сети Facebook.

Маршрутки в Тбилиси, как и остальной общественный транспорт, возобновят работу спустя почти три месяца с 8 февраля.

По данным компании, во всех маршрутках в Тбилиси будут отключены кондиционеры, а пассажиры и водитель будут в масках. При этом в маршрутке будут постоянно открыты все окна.

В тоже время для обеспечения безопасности пассажиров все маршрутки по возвращению в автопарк будут проходить каждый день дезинфекцию. В грузинской столице уже продезинфицировали 1 300 микроавтобусов.

Также компания предоставила водителям право не ехать в том случае, если пассажир отказывается от маски.

"Тбилисский микроавтобус" призывает всех пассажиров соблюдать правила безопасности при поездках на микроавтобусе", – говорится в сообщении.

Стоимость проезда в маршрутках Тбилиси составляет от 0,5 до 0,8 лари, в зависимости от маршрута.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (815)


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