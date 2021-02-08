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Новые синие автобусы на улицах Тбилиси - автобус номер 37 едет в аэропорт

Перед началом работы в Тбилиси продезинфицирован весь автобусный парк

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
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Sputnik Грузия
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Помимо автобусов дезинфекция проведена всему подвижному составу и на станциях Тбилисского метрополитена. Проезд в общественном транспорте разрешается только в масках

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Весь подвижный состав муниципального транспорта в Тбилиси  – автобусы и метро – перед началом работы полностью продезинфицированы, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

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Дезинфекция проведена всем автобусам, станциям и подвижному составу метро.

С 8 февраля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави возобновилась работа общественного транспорта, однако это пока не касается междугороднего транспорта. Транспорт в этих городах, как и повсеместно, будет работать с утра до 21:00. Проезд разрешается только в масках.

С процессом дезинфекции ознакомился руководитель городской службы транспорта и урбанистического развития мэрии Тбилиси Виктор Цилосани. По его словам, на линиях №№3, 23, 46, 70, 79 будут ездить новые автобусы. Водители легковых автомобилей должны учесть, что пока работа общественного транспорта была прекращена, они могли передвигаться на линиях автобусов, однако с 8 февраля это запрещено.

Новые автобусы для города Рустави
photo: Rustavi City Hall / FB
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"Пандемия показала нам, что маска и дистанция очень важны, поэтому призываю население обязательно быть в масках и в общественном транспорте. Это будет контролироваться", – заявил Цилосани.

В мэрии Тбилиси заявляют, что дезинфекция транспорта будет производиться каждый день. Включать систему отопления или охлаждения в автобусах запрещено.

С возобновлением работы общественного транспорта, с учетом требований населения, в определенных маршрутах столицы внесены изменения. Они касаются и интегрированного маршрута №301. В частности, последняя остановка этого маршрута (улица Монаха Габриэля Салоси) перенесена на улицу Эмира Бурджанадзе (бывшее Гардабанское шоссе) на месте ее пересечения с улицей Давида Кипиани.

В направлении Площади Свободы маршрут №301 вместо улицы Коте Апхази будет следовать через улицу Бараташвили. Кроме того, вместо проспекта Важа-Пшавела в направлении улицы Политковской маршрут проляжет через улицу Кавтарадзе.

Интегрированный маршрут №301 объединяет маршруты №140 и №55, соответственно, эти номера автобусов не будут ездить. Интервал ожидания маршрута №301 сократится до 11 минут.

Изменения коснулись и автобуса №51. Данный маршрут от станции метро "Театр Ахметели" и обратно будет ездить вместо улицы Шешелидзе по Керченской улице и улице Васадзе.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (830)
Теги:
Транспорт, Тбилиси, Грузия


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