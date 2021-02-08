Около 8 тысяч абонентов временно останутся без газоснабжения в Тбилиси

Подачу газа поэтапно начнут возобновлять в среду, 10 февраля с 9:00 утра и полностью восстановят всем абонентам до 21:00 вечера

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В связи с переключением на новый газопровод временно будет приостановлено газоснабжение для восьми тысяч абонентов столичного района Сабуртало, сообщает пресс-служба компании Tbilisi energy.

"Tbilisi Energy приносит извинения за неудобства. Эти работы необходимы для бесперебойной и безопасной подачи газа. Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми", - подчеркнули в компании.

По информации компании, подача газа прекратится во вторник, 9 февраля в 22:00.

Подачу газа поэтапно начнут возобновлять в среду, 10 февраля с 9:00 утра и полностью восстановят всем абонентам до 21:00 вечера.