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Газовая плита

Около 8 тысяч абонентов временно останутся без газоснабжения в Тбилиси

© Sputnik / Levan Avlabreli
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (794)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210208/250834417/Okolo-8-tysyach-abonentov-vremenno-ostanutsya-bez-gazosnabzheniya-v-Tbilisi.html

Подачу газа поэтапно начнут возобновлять в среду, 10 февраля с 9:00 утра и полностью восстановят всем абонентам до 21:00 вечера

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В связи с переключением на новый газопровод временно будет приостановлено газоснабжение для восьми тысяч абонентов столичного района Сабуртало, сообщает пресс-служба компании Tbilisi energy.

Дежурная бригада Tbilisi Energy 114
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В одном из районов Тбилиси 10 тысяч абонентов остались без газа

"Tbilisi Energy приносит извинения за неудобства. Эти работы необходимы для бесперебойной и безопасной подачи газа. Пожалуйста, не оставляйте газовые краны открытыми", - подчеркнули в компании.

По информации компании, подача газа прекратится во вторник, 9 февраля в 22:00.

Подачу газа поэтапно начнут возобновлять в среду, 10 февраля с 9:00 утра и полностью восстановят всем абонентам до 21:00 вечера.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (794)
Теги:
газ, Тбилиси, Грузия


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