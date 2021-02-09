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Мэр Тбилиси Каха Каладзе ознакомился с восстановлением парков Дедаена и 9 марта

В Тбилиси обновляются два парка - с работами ознакомился мэр столицы

photo: Tbilisi City Hall / FB
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (795)
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Парки "Дедаэна" и имени 9 марта станут составной частью большого туристического маршрута в Старом городе

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Парки "Дедаэна" и имени 9 марта, расположенные в центре Тбилиси, скоро будет не узнать - с процессом их обновления ознакомился мэр столицы Каха Каладзе.

На окраине Тбилиси появилась новая рекреационная зона>>

Как говорится в сообщении пресс-центра мэрии, в рамках проекта уже выполнены демонтажные работы, корректировка схем, восстановление и обновление поврежденного покрытия, обновляются и прилегающие к ним Сухой и Саарбрюккенский мосты.

В парках установлены общественные туалеты, обустроены торговое пространство, оросительная система, дренажная сеть, сеть наружного освещения, системы видеонаблюдения, детская площадка, площадка для выгула собак.

Весна в столице Грузии. Парк Ваке. Девушки идут по дорожке
© Sputnik / Viktor Kaminsky
Со следующей недели начнется обновление парка Ваке в Тбилиси

"Подходит к концу восстановление парков "Дедаэна" и 9 марта. Выходит очень крутой проект. Высажены новые деревья и растения, обустроены новые пространства, расставлены аттракционы для детей, оба парка соединит между собой тоннель. Создали и новые места для пикников, и в ближайшие годы мы сделаем все, чтобы таких мест было в городе как можно больше", - сказал Каха Каладзе.

Стоимость проекта 7 миллионов лари (2,1 миллиона долларов).

Восстановительные работы проводятся в рамках проекта "Новый Тифлис", целью которого является создание большого туристического маршрута в исторической части города. Проект свяжет новые и старые обновленные туристические зоны друг с другом.

Мэрия Тбилиси и Фонд развития Тбилиси начали реализовывать масштабный проект "Новый Тифлис" в 2016 году. Проект предусматривает появление в центре столицы новых общественно-рекреационных зон и туристических маршрутов.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (795)
Теги:
Парк, Тбилиси, Грузия


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