Транспорт в Тбилиси переполнен: в мэрии задумались о дополнительных решениях

В час пик было многолюдно в автобусах, также на станции метро "Вокзальная площадь", где друг с другом соединяются две станции, было много людей, заявил мэр

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Мэрии Тбилиси придется принять дополнительные решение в связи с перегруженностью муниципального транспорта в час пик, заявил мэр столицы Каха Каладзе.

В понедельник, 8 февраля, в Грузии, в том числе и в Тбилиси заработал общественный транспорт. Метрополитен, муниципальные автобусы и микроавтобусы в Тбилиси обслуживают пассажиров с утра до 21:00, кроме субботы и воскресенья.

"Уже второй день, как полностью заработали автобусы, микроавтобусы, а также метро. Некоторые места, особенно в час пик, были переполнены. Однако мы прекрасно помним, что и во время обычной жизни, до пандемии, это представляла определенную проблему. Имею в виду "Вокзальную площадь", где друг с другом соединяются две станции метро. Это была проблемой, поскольку много людей передвигались", - сказал Каладзе журналистам.

По словам мэра, также в час пик было многолюдно в автобусах, однако в другой период дня проблем не было. Аналогичная ситуация и в микроавтобусах.

"В час пик все это было обусловлено тем, что передвигалось очень много частных автомобилей. Были пробки, что естественно мешало передвижению автобусов и их приходу к остановкам вовремя, что вызывало скопление людей на остановках. Мы наблюдаем за тем, как пойдут процессы и возможно нам придется принять дополнительные решения", - отметил Каладзе.

Проезд в общественном транспорте разрешается только в масках. Кроме того, дезинфекция транспорта проводится каждый день. Включать систему отопления или охлаждения в автобусах запрещено.