В Тбилиси появится еще одна рекреационная зона

Новая зеленая зона отдыха горожан появится в отдаленном от центра столицы районе ТЭВЗ, проект планируется завершить к концу 2022 года

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В Тбилиси на территории ущелья в жилом массиве ТЭВЗ начались работы по закладке большой рекреационной зоны, об этом заявил на заседании городского правительства в среду мэр столицы Каха Каладзе.

По его словам, территория, на которой будет разбит парк, уже много лет заброшена, заболочена и сильно загрязнена.

"В рамках проекта на территории будут беговые и скейт-дорожки, прогулочные и велосипедные тропы, а также спортивные и детские площадки. Здесь также предусматриваются кафе, медиатека, амфитеатр, площадка для выгула собак и городской сад. Кроме того, в парке будут два искусственных озера, соединенные каналом, современные системы освещения, полива и видеонаблюдения", – сказал Каха Каладзе.

Он сообщил, что на данном этапе производится замена заболоченной почвы. Завершить работы планируется в декабре 2022 года.

Каха Каладзе не раз заявлял, что строительство и восстановление рекреационных зон является одним из приоритетных направлений работы его команды. За последние три года в столице были проведены восстановительные работы многих столичных парков и скверов. А недавно мэрия Тбилиси приступила к осуществлению двух масштабных проектов – обновлению парка Ваке и закладке нового Центрального парка на территории бывшего ипподрома.