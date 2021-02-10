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Вечный огонь в парке Ваке в столице Грузии

Выгул животных будет разрешен в главном парке Тбилиси несмотря на ремонт

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (799)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210210/250850555/Vo-vremya-remonta-v-parke-Vake-budet-vydelena-zona-dlya-vygula-zhivotnykh.html

Градоначальник пообщался с местными жителями и учел их просьбу дать им возможность выгуливать в парке домашних питомцев

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Специальная зона для выгула домашних животных появится в столичном парке Ваке в период масштабного ремонта, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Аллея в парке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В Тбилиси появится еще одна рекреационная зона

С начала февраля 2021 года парк Ваке полностью закрылся на ремонт в связи с полномасштабными ремонтными работами, которые завершатся к концу года.

"Парк Ваке был полностью закрыт из-за проводимых реабилитационных работ. Мы общались с местными жителями, и они просили выделить место для выгула их домашних питомцев, что, конечно, было возможно. Мы все это учли", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

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Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, и он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (799)


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