Выгул животных будет разрешен в главном парке Тбилиси несмотря на ремонт

Градоначальник пообщался с местными жителями и учел их просьбу дать им возможность выгуливать в парке домашних питомцев

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Специальная зона для выгула домашних животных появится в столичном парке Ваке в период масштабного ремонта, об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

С начала февраля 2021 года парк Ваке полностью закрылся на ремонт в связи с полномасштабными ремонтными работами, которые завершатся к концу года.

"Парк Ваке был полностью закрыт из-за проводимых реабилитационных работ. Мы общались с местными жителями, и они просили выделить место для выгула их домашних питомцев, что, конечно, было возможно. Мы все это учли", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.

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Парк Ваке был разбит в 1946 году на месте бывшего пустыря. В 2017 году территория парка расширилась, и он получил статус памятника культурного наследия. Здесь находится могила Неизвестного солдата и горит Вечный огонь. Это традиционное место встречи ветеранов Второй мировой войны 9 мая.