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Коронавирус в Грузии - водитель и пассажиры в автобусе в масках

Мэр Тбилиси разочарован в дисциплинированности горожан в условиях пандемии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (799)
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https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210210/250850965/Mer-Tbilisi-razocharovan-v-distsiplinirovannosti-gorozhan-v-usloviyakh-pandemii.html

Всего два дня, как в столице заработал общественный транспорт, а нарушителей масочного режима хоть отбавляй – без масок пытались проехать больше полусотни пассажиров, а почти четырем тысячам граждан пришлось напомнить, как правильно носить маску

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. С момента возобновления работы общественного транспорта в Тбилиси 524 гражданина пытались проехать без защитной маски, а еще 3,8 тысячи гражданам были сделаны замечания по поводу неправильного ношения масок. Эти цифры привел на заседании городского правительства в среду мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Эпидемия коронавируса - водитель автобуса и пассажиры в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Транспорт в Тбилиси переполнен: в мэрии задумались о дополнительных решениях

Мэр Тбилиси призвал население максимально соблюдать меры безопасности в общественном транспорте.

"3 790 пассажиров пришлось предупреждать о правильном ношении маски. В одном случае пришлось вызвать патрульную полицию, потому что споры возникли из-за того, что пассажир не хотел надевать маску. В одном случае автобус не сдвинулся с места, потому что пассажир отказался выполнять требования", – рассказал мэр.

Каха Каладзе поблагодарил самих пассажиров, которые призывают друг друга носить маски и тем самым помогают работникам муниципалитета.

В понедельник, 8 февраля, в Грузии, в том числе и в Тбилиси заработал общественный транспорт. Метрополитен, муниципальные автобусы и микроавтобусы в Тбилиси обслуживают пассажиров с утра до 21:00, кроме субботы и воскресенья.

Проезд в общественном транспорте разрешается только в масках. Кроме того, дезинфекция транспорта проводится каждый день. Включать систему отопления или охлаждения в автобусах запрещено.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (799)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Транспорт, Тбилиси, Грузия


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