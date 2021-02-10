Тбилиси потратит на реставрацию Дворца учащейся молодежи более $10 млн

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Историческое здание Дворца учащейся молодежи на проспекте Руставели в центре Тбилиси закрывается на реставрацию, об этом сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

Стоимость проекта составит 34 миллиона лари (более 10,2 миллиона долларов).

"Это памятник культурного наследия, и каждой детали, каждому орнаменту, каждой ценной части этого дворца будет уделено особое внимание. Реабилитация должна быть завершена в 2023 году. Реставрационные работы будут проводиться как на фасаде, так и в интерьере", – сказал Каладзе.

По словам мэра, будет сделана новая крыша, отреставрированы парапеты, проведены консервационно-восстановительные и художественно-декоративные работы в залах дворца, будут укреплены конструкции, отремонтированы инженерные сети и благоустроены дворы.

В связи с ремонтом внешнего фасада дворца вокруг него на проспекте Руставели будет возведена временная строительная ограда - ограждение будет установлено на верхней части тротуара.

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Здание Дворца учащейся молодежи построено в начале XIX века и является памятником культурного наследия. Уже несколько десятков лет дворец является культурно-образовательным центром и лидером неформального образования.