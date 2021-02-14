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Ремонтная бригада меняет трубы на одной из тбилисских улиц

Тысячи жителей Тбилиси окажутся без воды в понедельник

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (800)
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Перебои с водоснабжением вызваны работами в рамках проекта строительства дороги, которые ведет мэрия Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тысячам абонентов тбилисской водораспределительной компании Georgian Water and Power в понедельник, 15 февраля, на сутки ограничат подачу воды, говорится в сообщении GWP.

Перебои с водоснабжением вызваны работами в рамках проекта строительства дороги, соединяющей улицу Мухрана Мачавариани c проспектом Маршала Геловани, которые ведет мэрия Тбилиси.

Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению СЕМЕК
© Sputnik / Levan Avlabreli
В Тбилиси, Мцхета и Рустави увеличился тариф на воду

С 12:00 15 февраля до 12:00 16 февраля будет прекращена подача воды в Сабурталинском районе столицы: I и II кварталы Важа-Пшавела, части проспекта Важа-Пшавела и Казбеги, улицам Мачавариани, Геловани, Гамрекели, Делиси и близлежащим к ним улицам, части улиц Кавтарадзе, Асатиани, Будапештской, Львова, Ониашвили, Надареишвили, Чиковани, поселению Вашлиджвари.

А также части абонентов в селе Дигоми, в Дудубийском, Глданском районах, в поселке городского типа Загэси близ города Мцхета. Полный список улиц смотрите по ссылке.

Как говорится в заявлении GWP, коммутационные работы на новой сети выполнит компания Black Sea Group по заказу мэрии Тбилиси.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (800)
Теги:
Georgian Water and Power, Тбилиси


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