Тысячи жителей Тбилиси окажутся без воды в понедельник

Перебои с водоснабжением вызваны работами в рамках проекта строительства дороги, которые ведет мэрия Тбилиси

ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Тысячам абонентов тбилисской водораспределительной компании Georgian Water and Power в понедельник, 15 февраля, на сутки ограничат подачу воды, говорится в сообщении GWP.

Перебои с водоснабжением вызваны работами в рамках проекта строительства дороги, соединяющей улицу Мухрана Мачавариани c проспектом Маршала Геловани, которые ведет мэрия Тбилиси.

С 12:00 15 февраля до 12:00 16 февраля будет прекращена подача воды в Сабурталинском районе столицы: I и II кварталы Важа-Пшавела, части проспекта Важа-Пшавела и Казбеги, улицам Мачавариани, Геловани, Гамрекели, Делиси и близлежащим к ним улицам, части улиц Кавтарадзе, Асатиани, Будапештской, Львова, Ониашвили, Надареишвили, Чиковани, поселению Вашлиджвари.

А также части абонентов в селе Дигоми, в Дудубийском, Глданском районах, в поселке городского типа Загэси близ города Мцхета. Полный список улиц смотрите по ссылке.

Как говорится в заявлении GWP, коммутационные работы на новой сети выполнит компания Black Sea Group по заказу мэрии Тбилиси.