Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 19 февраля

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Прохладная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Тбилиси в пятницу, 19 февраля.

Восход солнца будет в 07:51 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет минус пять-шесть градусов, а днем столбик термометра поднимется до двух-трех градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:38.