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Тбилиси в снегу

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 19 февраля

© Sputnik / Alex Shlamov
Тбилиси
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1091)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210217/250910481/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-pyatnitsu-19-fevralya.html

Снежная погода в грузинской столице сохраняется – температура воздуха днем достигнет двух-трех градусов

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Прохладная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Тбилиси в пятницу, 19 февраля.

Восход солнца будет в 07:51 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет минус пять-шесть градусов, а днем столбик термометра поднимется до двух-трех градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:38.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1091)
Теги:
Прогноз погоды, Тбилиси


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