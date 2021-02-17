Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 19 февраля

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Снежная погода в грузинской столице сохраняется – температура воздуха днем достигнет двух-трех градусов
ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Прохладная погода и осадки в виде мокрого снега ожидаются в Тбилиси в пятницу, 19 февраля.
Восход солнца будет в 07:51 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха будет минус пять-шесть градусов, а днем столбик термометра поднимется до двух-трех градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:38.