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Вид на город Тбилиси - Метехский мост и маршрутное такси

По Тбилиси начнут курсировать дополнительно 180 новых "маршруток"

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210217/250913113/Po-Tbilisi-nachnut-kursirovat-dopolnitelno-180-novykh-marshrutok.html

В грузинской столице постепенно заменят старые "желтые маршрутки" на новые синие микроавтобусы

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. C 22 февраля по Тбилиси начнут курсировать дополнительно 180 новых микроавтобусов, которые были закуплены столичной мэрией для замены старых "желтых маршруток", об этом заявил на заседании городского правительства градоначальник Каха Каладзе.

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В конце октября прошлого года в столице Грузии Каладзе презентовал 300 новых синих микроавтобусов на дизельном топливе, которые будут курсировать по столичным дорогам. Однако тогда войти в эксплуатацию успели только 120, так как с 28 ноября во всей стране была приостановлена работа общественного транспорта.

"С понедельника дополнительно еще 180 единиц микроавтобусов выйдут на линии и будут обслуживать население Тбилиси", – сказал мэр.

По данным мэрии, новые микроавтобусы рассчитаны на 17 пассажиров согласно посадочным местам. Подушки безопасности предусмотрены для водителя и переднего пассажира, а трехточечные ремни безопасности установлены на всех сидениях автомобиля.

Водительские и пассажирские окна открываются электронно. Микроавтобусы оборудованы системами отопления и кондиционирования, рассчитанными на климат Тбилиси, кроме того, в них есть AM/FM-радио и разъемы AUX и USB.



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