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Вид на город Тбилиси - Метехский мост и Мейдан, площадь Вахтанга Горгасали

В Тбилиси построят новый автомобильный мост

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/Tbilisi/20210217/250913661/V-Tbilisi-postroyat-novyy-avtomobilnyy-most.html

Глава Тбилиси рассчитывает, что новая дорога позволит уменьшить пробки за счет перераспределения автопотока

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство автомобильного моста, который соединит микрорайон Багеби и Университетскую улицу в районе Сабуртало, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

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По словам Каладзе, победитель тендера будет определен в ближайшем будущем. Мэр считает, что проект позволит создать альтернативную дорогу, которая поможет перераспределить автомобильный поток.

"Мы объявили тендер на строительство нового моста, который соединит Багеби с Сабуртало. Осуществление данного проекта у нас было запланировано на 2020 год, однако из-за существующей эпидемиологической ситуации и перераспределения приоритетов, нам пришлось начать позже", – отметил Каладзе.

По словам мэра, на строительство моста понадобится приблизительно полтора-два года.

Теги:
Тбилиси


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