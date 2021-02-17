В Тбилиси построят новый автомобильный мост

Глава Тбилиси рассчитывает, что новая дорога позволит уменьшить пробки за счет перераспределения автопотока

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси объявила тендер на строительство автомобильного моста, который соединит микрорайон Багеби и Университетскую улицу в районе Сабуртало, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.

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По словам Каладзе, победитель тендера будет определен в ближайшем будущем. Мэр считает, что проект позволит создать альтернативную дорогу, которая поможет перераспределить автомобильный поток.

"Мы объявили тендер на строительство нового моста, который соединит Багеби с Сабуртало. Осуществление данного проекта у нас было запланировано на 2020 год, однако из-за существующей эпидемиологической ситуации и перераспределения приоритетов, нам пришлось начать позже", – отметил Каладзе.

По словам мэра, на строительство моста понадобится приблизительно полтора-два года.