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Снегопад в Тбилиси - заснеженные улицы столицы

За прошедший год в столице Грузии было зафиксировано 168 случаев вандализма

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Тбилиси
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Темы:
Новости Тбилиси сегодня (801)
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Злоумышленники умышленно повреждали детские аттракционы, крали лавки в парках и ломали камеры наблюдения

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. За 2020 год в Тбилиси было зафиксировано 168 случаев вандализма, об этом сказал столичный мэр Каха Каладзе.

"Украденные скамейки, умышленно уничтоженные детские аттракционы, поврежденное искусственное зеленое покрытие и металлические заборы, спиленные стулья, уничтоженные камеры наблюдения и многое другое. Это досадные факты вандализма, которые совершаются в столице, особенно в парках, которые были недавно отремонтированы. Это все очень расстраивает", - отметил мэр на заседании городского правительства.

Каладзе попросил общественность проявить внимание к таким инцидентам, поскольку, по его словам, участие и неравнодушное отношение к данному вопросу очень важно.

Темы:
Новости Тбилиси сегодня (801)


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