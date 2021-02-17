За прошедший год в столице Грузии было зафиксировано 168 случаев вандализма

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. За 2020 год в Тбилиси было зафиксировано 168 случаев вандализма, об этом сказал столичный мэр Каха Каладзе.

"Украденные скамейки, умышленно уничтоженные детские аттракционы, поврежденное искусственное зеленое покрытие и металлические заборы, спиленные стулья, уничтоженные камеры наблюдения и многое другое. Это досадные факты вандализма, которые совершаются в столице, особенно в парках, которые были недавно отремонтированы. Это все очень расстраивает", - отметил мэр на заседании городского правительства.

Каладзе попросил общественность проявить внимание к таким инцидентам, поскольку, по его словам, участие и неравнодушное отношение к данному вопросу очень важно.