Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 20 февраля

Тбилиси
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Гостей и жителей грузинской столицы в субботу ждет пасмурная погода – температура воздуха днем достигнет двух градусов
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Преимущественно облачная и холодная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 20 февраля.
Восход солнца будет в 07:50 по местному времени.
В ночные часы температура воздуха будет минус четыре-пять градусов, а днем столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.
Закат можно будет наблюдать в 18:39.