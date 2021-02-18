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Снегопад и туман в Тбилиси - мост Бараташвили в снегу

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 20 февраля

© Sputnik / Viktor Kaminsky
Тбилиси
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1092)
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Sputnik Грузия
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Гостей и жителей грузинской столицы в субботу ждет пасмурная погода – температура воздуха днем достигнет двух градусов

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Преимущественно облачная и холодная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 20 февраля.

Восход солнца будет в 07:50 по местному времени.

В ночные часы температура воздуха будет минус четыре-пять градусов, а днем столбик термометра поднимется до двух градусов тепла.

Закат можно будет наблюдать в 18:39.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1092)


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